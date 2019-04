Spider-Man für PS4: Entwickler enthüllt letztes Easter-Egg

In Spider-Man für die PS4 von Insomniac Games sind sehr viele Easter-Eggs versteckt. Eines davon wurde aber bishr nicht entdeckt. Nun wurde es von einem der Entwickler verraten.

Und zwar schrieb Elan Ruskin von Insomniac Games auf Twitter: “Es fühlt sich an, als wäre es der richtige Zeitpunkt, um ein Easter-Egg zu erwähnen, das bisher noch niemand entdeckt hat: Diese Jungs arbeiten samstags nicht!”

Dazu postete Ruskin einen Screenshot aus dem Spiel, der Spidey mit orthodox jüdischen Menschen zeigt.

Also passt das nächste Mal auf, wenn ihr Spider-Man an einem Samstag spielt: Die entsprechenden NPCs tauchen nicht im Spiel auf, wenn man samstags zockt. Am Sabbat bleiben nämlich die meisten Gläubigen Zuhause, um zu ruhen.

Hier der entsprechende Tweet:

This feels like the right time to mention an Easter egg that everyone's passed over so far: these guys don't work on Saturdays! pic.twitter.com/kJydFBG4DG