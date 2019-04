Star Wars Jedi: Fallen Order – Das Kampfsystem wird von The Legend of Zelda und Metroid beeinflusst

in

Kürzlich wurde der erste Trailer zu Star Wars Jedi: Fallen Order veröffentlicht. Leider gab es keine Spielszenen zu sehen. Dafür gibt es jetzt neue Infos zum Kampfsystem.

Und zwar äußerte sich Stig Asmussen, der Director von Fallen Order, zum Kampfsystem des Spiels und sagte, dass es von bekannten Spielen wie The Legend of Zelda und Metroid beeinflusst sei. In diesen Spielen ist es wichtig, die Schwäche der Gegner zu erkenenn und sie gegen sie einzusetzen. Abgesehen davon spielen auch Upgrades der Waffen eine wichtige Rolle.

Asmussen erläuterte, dass jeder Gegner eigenen Stärken und Schwächen hätte, auf die die Spieler achten müssen. Er sagte, Spieler müssen “herausfinden, welche Werkzeuge sie in ihrem Skill-Set einsetzen, um sie am besten auszuschalten.”

“Eine Menge davon wird beeinflusst von, weißt du – wenn du dir ein Spiel wie Zelda Wind Waker anschaust, bekommst du unterschiedliche Fähigkeiten an die Hand und jeder Feind wurde auf eine bestimmte Art gestaltet oder sogar in Metroid oder sowas, wurden die Feinde Auf eine bestimmte Art und Weise gestaltet, sodass du nach einem Upgrade darüber nachdenken kannst, wie du sie angehen wirst, und vielleicht sind sie dann keine so große Herausforderungen mehr, wie zu einem bestimmten Zeitpunkt”, fuhr er fort.

Abgesehen davon müssen Spieler von Star Wars Jedi: Fallen Order verschiedene Angriffe und Verteidigungsmaßnahmen geschickt miteinander verweben, um Kämpfe erfolgreich meistern zu können.

Ihr seht, die Entwickler lassen sich für das Kampfsystem einiges einfallen. Jetzt bleibt nur zu hoffen, ob das Ganze auch funktioniert und Spaß macht.

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, informieren wir euch umgehend darüber.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr auf die ersten Spielszenen gespannt. EA hat einiges gut zu machen.