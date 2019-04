Starlink: Battle for Atlas erscheint am 30. April für den PC

in

Starlink: Battle for Atlas ist ja schon eine Weile für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich, PC-Spieler schauten aber bisher in die Röhre. nun hat Ubisoft aber die PC-Version angekündigt.

Diese soll bereits am 30. April erscheinen. Abgesehen davon wurde ein neues Inhaltsupdate angekündigt. Offiziell heißt es dazu: “Im Rahmen des kostenlosen Updates können die Spieler von Crimson Moon die Arena der Outlaw Games erkunden. Außerdem können sie auf brandneuen Einzel- und Zweispieler-Rennstrecken mit geteiltem Bildschirm antreten, im Crimson Kolosseum gegen Wellen von rücksichtslosen Feinden kämpfen und ihren Rang und ihre Statistiken in den Ranglisten verfolgen. Der Crimson Moon wird sich auf die ganze Welt von Atlas auswirken und bietet die Möglichkeit Spieler an neuen Story-Missionen und wöchentlichen Herausforderungen teilnehmen zu lassen. Zusätzlich können die Spieler ihre Crew erweitern und den neuen Crimson Moon Inhalt mit fünf neuen Piloten, drei neuen Raumschiffen und elf neuen Waffen durchspielen, welche separat und rein digital erhältlich sind.”

Das Spiel wurde auf Basis der Snowdrop-Engine entwickelt und ermöglicht eine nahtlose Reise durch die exotischen außerirdischen Welten des Atlas Star-Systems, die vor Leben und einzigartigen Herausforderungen wimmeln. Dabei wirken sich die Aktionen und kreativen Entscheidungen der Spieler auf ihre Reise aus. Jede Entscheidung hat Auswirkungen und Feinde werden auf intelligente Weise darauf reagieren.

Mit der Ankündigung der PC-Version wurden auch die Systemanforderungenn veröffentlicht, die ihr euch hier ansehen könnt:

Das denken wir:

Starlink: Battle for Atlas für PC? Nur her damit.