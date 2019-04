The Sinking City: Hier sind 15 Minuten aus dem Spiel

Vor einiger Zeit berichteten wir ja darüber, dass das Horror-Adventure The Sinking City auf Juni verschoben wurde. Mittlerweile wurden neue Spielszenen veröffentlicht.

Im nachfolgenden Video seht ihr 15 Minuten neues Gameplay-Material aus Frogwares Detektiv-Abenteuer The Sinking City. Aber Warnung: Wer keine Lust auf SPOILER hat, der sollte dieses Video überspringen.

The Sinking City spielt in einem von H. P. Lovecraft inspirierten Universum, in dem Spieler nach Oakmont, Massachusetts, reisen, um dort eine mysteriöse Überschwemmungen zu untersuchen.

Ihr übernehmt die Rolle von Charles W. Reed, der in den 1920er Jahren als Privatdetektiv in New England tätig ist. Gefoltert von furchtbaren Visionen müsst ihr herausfinden, von was die Stadt und die korrumpierten Gemüter ihrer Bewohner besessen sind.

Hier die neuen Spielszenen

The Sinking City erscheint am 27. Juni für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein spannendes Detektiv-Abenteuer für Horrorfans.