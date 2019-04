Ubisoft stellt Content-Update für The Division 2 vor

Mit dem “Schlacht um D.C.”-Update steht das erste große Content-Paket für The Division 2 an. Ubisoft zeigt im Trailer, worauf ihr euch freuen könnt.

In den nächsten Wochen kommt ordentlich Content in die raue Welt von The Division 2. Was genau, das zeigt euch Ubisoft im Trailer zum “Schlacht um D.C.”-Update. Den Start macht der “Tidal-Basin-Stützpunkt” samt neuer Endgame-Herausforderungen. Auch eine vierte Spezialisierung wird angeteasert.

Wie wir The Division 2 fanden, das klärt der Test.

Das denken wir:

Nicht nur der Start war gut, es wird noch besser!