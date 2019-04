Watch Dogs 3 spielt anscheinend in London

Na, habt ihr schon Lust auf Watch Dogs 3? Leider hat Ubisoft bisher noch keine Infos zum Spiel veröffentlicht, aber es ist kein Geheimnis mehr, dass das Studio am dritten Teil der Reihe arbeitet. Und nun wissen wir womöglich, wo Watch Dogs 3 spielt.

Und zwar hat Ubisoft das Ende von Watch Dogs 2 kürzlich via Patch verändert – wir ersparen euch an dieser Stelle Spoiler. Und zwar wurden durch das Update Koordinaten ins Spiel eingefügt. Wenn man diese in Google Maps eingibt, dann landet man in London.

Jason Schreiner von Kotaku bestätigte, dass Watch Dogs 3 in der britischen Hauptstadt spielen wird. Über diesen Link kommt ihr zu den Google-Maps-Koordinaten.

Watch Dogs 3 wird offiziell auf der E3 29019 vorgestellt. Sobald es erste offizielle Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Wir sind gespannt, wie lange es noch dauert, bis Ubisoft die ersten Infos zu Watch Dogs 3 veröffentlicht.