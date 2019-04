World War Z: Im neuesten Gameplay-Trailer erfahrt ihr mehr über die Kampagne des Koop-Shooters

Wenn ihr auf Zombie-Shooter steht, dann habt ihr World War Z mit Sicherheit schon auf dem Schirm. Kürzlich wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der euch noch mehr über das Spiel verrät.

Im Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, führt euch Creative Director Oliver Hollis-Leick durch das Spiel. Er erklärt euch, wie die Kampagne aufgebaut ist, wie die künstliche Intelligenz der Zombies funktioniert und zeigt neue Spielszenen.

So umfasst die Kampagne vier Episoden mit jeweils drei Kapiteln, die in New York, Jerusalem, Moskau und Tokio spielen. Bevor ihr in ein Kapitel einsteigt, müsst ihr eine Klasse und und eure Waffen auswählen. Dann kann es losgehen.

Cool: Die KI der Zombies passt sich ständig an die Aktionen der Spieler an. Auf diese Weise ist es beispielsweise möglich, dass Spieler, die zu leicht durch das Level marschieren hinter der nächsten Ecke auf einmal von einer Horde Zombies überrascht werden.

Hier die neuen Spielszenen:

World War Z erscheint am 16. April für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Wer auf Koop-Shooter steht, der sollte World War Z unbedingt eine Chance geben.