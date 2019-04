World War Z: Seht euch hier den heftigen Launch-Trailer an

in

Wer auf Zombie-Shooter steht, der wartet vermutlich schon eine ganze Weile auf den Koop-Titel World War z. Aber nun steht der Release bevor und der Launch-Trailer ist.

Im Video, das ihr weiter unten findet, bekommt ihr nochmal zu sehen, was euch im Spiel erwartet: Zombies am laufenden Band.

Offiziell heißt es dazu: “Wähle aus sechs verschiedenen Klassen und einem Arsenal an tödlichen Waffen, Sprengstoffen, Geschützen und Fallen. Überlebe die Toten durch intensive Vier-Spieler-Koop-Kampagnenmissionen auf der ganzen Welt, einschließlich New York, Jerusalem, Moskau und Tokio. Kämpfe gegen Zombies und echte menschliche Gegner in einem Team-basierten Team gegen Spieler gegen Zombies (PvPvZ) ) Multiplayer.”

World War Z erscheint am 16. April für PS4, Xbox One und PC im Epic Games Store.

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer ansehen:

Das denken wir:

Wer auf Koop-Shooter steht, der wird an World War Z nicht vorbeikommen.