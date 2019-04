World War Z wurde in der ersten Woche über 1 Million Mal verkauft – 250.000 Mal über den Epic Games Store

Sabre Interactive und Focus Home Interactive haben verkündet, dass der Koop-Shooter World War Z, inspiriert vom Blockbuster-Film von Paramount Pictures, seit seiner Einführung letzte Woche mehr als 1 Million Mal verkauft wurde.

Matthew Karch, CEO von Sabre Interactive, sagte: “Sabre ist extrem begeistert von der Performance des Spiels auf allen Plattformen. Insbesondere beim PC liegen wir dank der Unterstützung, die wir vom Epic Games Store erhalten haben, weit über den Erwartungen. In der Zukunft werden wir weiter daran arbeiten, das Spiel und seine Community mit neuen Verbesserungen, Stabilitätsupdates und Bonus-Gameplay-Inhalten auszubauen, die sehr bald mit einer speziellen neuen Mission für die Tokyo-Episode beginnen werden.”

World War Z wurde 250.000 Mal im Epic Games Store verkauft. Damit hat der Epic Games Store ein neues Rekordwochenende erreicht (auch dank Spielen wie Metro Exodus und Anno 1800).

Hier der Tweet von Epic Games zum Erfolg von World War Z:

Congratulations to Saber Interactive on selling over 250,000 units of World War Z so far on the Epic Games store!



WWZ, Satisfactory, Anno 1800, Metro Exodus, Tom Clancy's The Division 2 and so many more games made this a record weekend for Epic Games store. https://t.co/ZDo7wjmB5W