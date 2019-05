in

Ubisoft hat mal wieder eine Erfolgsmeldung zu verkünden. Und zwar ist Anno 1800 ist das bislang am schnellsten verkaufte Anno-Spiel.

Laut Ubisoft ist Anno 1800, der jüngste Teil der erfolgreichen Serie, aber nicht nur das bislang am schnellsten verkaufte Anno-Spiel. Ubi gab auch bekannt, dass Anno 1800 in der ersten Woche viermal häufiger verkaufte wurde als der vorherige Titel Anno 2205 in der ersten Woche.

In Anno 1800, das von Ubisoft Blue Byte entwickelt wurde, können Spieler riesige Metropolen aufbauen, effiziente Logistiknetzwerke planen, sich auf einem exotischen neuen Kontinent niederlassen, globale Expeditionen durchführen und ihre Gegner durch Diplomatie, Handel oder Krieg dominieren.

Benedikt Grindel, Geschäftsführer von Ubisoft Blue Byte, sagte:

“Anno 1800 war eine unglaubliche Reise für alle, die bei Ubisoft Blue Byte arbeiten, und wir freuen uns, dass die Spieler unser Spiel wirklich genießen. Seit der Ankündigung des Spiels hat uns die Community von Anno 1800 unzählige nützliche Rückmeldungen über unsere Community-Plattform Anno Union zur Verfügung gestellt und dabei geholfen, ein hervorragendes Spiel zu veröffentlichen. Wir fühlen uns wirklich privilegiert, eine der engagiertesten Communities der Videospielbranche zu haben. Nach diesem erstaunlichen und erfolgreichen Start konzentrieren wir uns jetzt vollständig auf die Bereitstellung der bestmöglichen Inhalte nach dem Launch für Anno 1800 und können es kaum erwarten, euch mehr zu zeigen!”

Hier noch ein paar interessante Zahlen zum Spiel:

Spieler haben fast 7 Milliarden Einwohner auf ihren Inseln erreicht, mehr als das Dreifache der Weltbevölkerung von 1899

Spieler haben über 10 Millionen Schiffe gebaut

Spieler haben über 1 Milliarde Getreidefelder gebaut

Über 3 Millionen Inseln wurden besiedelt

Nicht übel, oder? Sobald es weitere Infos zu Anno 1800 gibt, informieren wir euch darüber.

Unseren Test zu Anno 1800 findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Gratulation an Ubisoft. Der Erfolg ist verdient.

Quelle: dsogaming.com