Black Mirror Staffel 5: Hier ist der erste Trailer zur neuen Season

Fandet ihr die Serie Black Mirror auch so gut wie ich? Ja? Dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Kürzlich wurde der Starttermin der nächsten Staffel verkündet und der erste Trailer dazu veröffentlicht.

Die neue Staffel umfasst zwar leider nur drei neue Folgen, aber die ersten Szenen daraus sehen sehr vielversprechend aus. Mit dabei sind unter anderem Anthony Mackie (“Avengers”), Miley Cyrus (“Hannah Montana”), Topher Grace (“Die wilden 70er”), Andrew Scott (“Sherlock”) und Yahya Abdul-Mateen II (“Aquaman”).

Die neue Staffel geht am am 5. Juni 2019 bei Netflix an den Start. Dann bekommen wir erneut den Spiegel vorgehalten – mit Geschichten über die Zukunft, die wir hätten kommen sehen müssen.

Netflix hat bisher noch keine Zusammenfassung zu den Folgen veröffentlicht, im Trailer bekommen wir aber schon einen guten Eindruck davon, was uns erwartet.

Das denken wir:

Das wird mit Sicherheit wieder mega verstörend und wir freuen uns schon auf den Start der fünften Staffel.