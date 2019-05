Borderlands 3 ist das bisher größte Borderlands

in

Vermutlich seid ihr seit der Veröffentlichung des Gameplay-Reveal-Trailers von Borderlands 3 ganz heiß auf den Release des Spiels. Leider müssen wir uns bis zum Start noch etwas gedulden. Dafür gibt es neue Infos zum Spiel.

Und zwar hat sich Paul Sage, Creative Director des Spiels, in einem Interview mit IGN zur größe des Titels geäußert. Demnach ist Borderlands 3 das bishergrößte Borderlands.

“Eine Art, auf die wir das größte Spiel aller Zeiten in diesem Franchise sind, ist alleine schon die Kunst [hier sind Assets gemeint], die Umgebung sowie Dinge wie Kartengröße und Spielerhandlungsfähigkeiten […]”, so Sage.

“Es wird viele Easter Eggs geben”, so Sage weiter. “Das Lustige an Easter Eggs ist, ist dass es hier ist, wie in Fight Club. Man kann nicht über den Fight Club reden. Man kann nicht über Easter Eggs reden, sonst wären es keine Easter Eggs. Aber es gibt eine Menge – ich kann es kaum erwarten, dass die Leute sie entdecken.”

In Borderlands 2 wird es also auf jeden Fall einiges zu entdecken geben. Sollten wir auf weitere Neuigkeiten stoßen, informieren wir euch natürlich umgehend darüber.

Borderlands 3 erscheint am 13. September für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Das sind schon mal gute Nachrichten. Aber viel wichtiger ist, dass das Spiel gut wird. Wir sind da aber sehr zuversichtlich.