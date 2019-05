“Brightburn”: Dieses Motion Comic bereitet euch auf das Gemetzel vor, das euch im Kino erwartet

in

Kürzlich wurde ein neues Motion Comic zum Superhelden-Horrorfilm “Brightburn” veröffentlicht.

Bis zum Kinostart von “Brightburn” müssen wir uns zwar noch ein paar Wochen gedulden, aber nach dem finalen Trailer wurden nun auch ein cooles Motion Comic veröffentlicht, das ihr unter diesen Zeilen findet.

Im Film wird ein Junge, der nicht von dieser Welt ist, von menschlichen Eltern aufgenommen, die glauben, dass er etwas Besonderes ist. Aber nicht alle, die Umhänge tragen, sind Helden.

Regie führt David Yarovesky (“The Hive”) und James Gunn (Regisseur von “Guardians Of The Galaxy”) produziert den Film. Geschrieben wurde er von seinem Bruder Brian und seinem Cousin Mark Gunn.

“Brightburn: Son of Darkness” startet am 20. Juni 2019 in die deutschen Kinos.

Das denken wir:

Mit “Brightburn” erwartet uns ein spannender – und ziemlich blutiger – Genre-Mix, der vor allem Horrorfans gefallen dürfte.