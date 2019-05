Call of Duty: Modern Warfare wurde für PS4, Xbox One und PC angekündigt (Trailer)

in

Nachdem bekannt wurde, dass COD 2019 den Titel Call of Duty: Modern Warfare tragen wird, wurde das Spiel nun offiziell vorgestellt.

Offiziell heißt es dazu: “Der brandneue Titel, der von Activision veröffentlicht und von Infinity Ward entwickelt wurde, versetzt die Spieler in einen modernen Konflikt, bei dem sekundenschnelle Entscheidungen das globale Kräfteverhältnis beeinflussen könnten.”

Unter anderem dürft ihr euch über einen Singleplayer-Story, einen Multiplayer-Modus und kooperatives Gameplay freuen. “Dies ist eine brandneues Modern Warfare, das in jeder Hinsicht neu erfunden wurde“, sagte Dave Stohl, Co-Studio-Leiter von Infinity Ward. “Wir schaffen eine emotional aufgeladene Erfahrung, die von den Schlagzeilen der heutigen Welt inspiriert ist, in der die Regeln grau und die Kampflinien verschwommen sind. Die Spieler werden sich einer Vielzahl von internationalen Spezialeinheiten und Freiheitskämpfern anschließen, die packende und herzzerreißende Missionen durch ikonische europäische Städte und volatile Gebiete des Nahen Ostens durchführen. Es ist intensiv, es ist aufregend und wir können es kaum erwarten, dass unsere Fans diesen Oktober spielen.

Die ersten Spielszenen aus Call of Duty: Modern Warfare wurden ebenfalls veröffentlicht. Seht euch hier die ersten Spielszenen an:

“Jede Designentscheidung wurde im Hinblick auf unsere Spieler getroffen”, sagte Patrick Kelly, Creative Director und Co-Studio-Leiter von Infinity Ward. “Mit dem Start von Modern Warfare unternehmen wir Schritte, um die Community zu vereinen. Zunächst planen wir, es zu ermöglichen, Modern Warfare durch Cross-Play-Unterstützung gemeinsam auf PC und Konsole spielen zu können. Zweitens streichen wir den traditionellen Saisonpass, damit wir allen Spielern mehr kostenlose Karten und Inhalte sowie Ereignisse nach dem Start zur Verfügung stellen können. Dies ist nur der Anfang – es kommt noch viel mehr.”

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für PlayStation 4, Xbox One, und PC.

Sobald es weitere Infos dazu gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen schon mal ziemlich cool aus. Das wird mit Sicherheit ein ziemliches Action-Fest.