Da hat jemand Duke Nukem 3D in Serious Sam 3 nachgebaut und das sieht ziemlich genial aus

Heute habe ich mal eine tolle Meldung für alle Fans von Duke Nukem. Und zwar hat jemand Duke Nukem 3D in Serious Sam 3 nachgebaut.

Das Steam-Mitglied “Syndroid” hat eine Duke Nukem 3D-Modifikation für Serious Sam 3 veröffentlicht, die sogar VR unterstützt. Und das sieht ziemlich genial aus.

Der Modder verwendete für Serious Sam Fusion 2017 – so der Name des Projekts – Charakter- und Waffen-Assets aus Duke Nukem Forever, was Fans sehr freuen dürfte.

Die Mod ist ein Remake der ersten Episode von Duke Nukem 3D. Die Hauptidee besteht laut “Syndroid” darin, das klassische Duke 3D-Erlebnis neu zu gestalten und einige moderne Elemente hinzugefügt, wie neu gestaltete und erweiterte Levelbereiche, Gegnerwellen und neue Waffen.

Die Mod enthält auch neu gestaltete Feind- und Waffenmodelle sowie eine Auswahl an Sounds und Stimmen, die aus mehreren offiziellen Duke-Spielen stammen, und Musiktitel, die ausschließlich für diesen Mod erstellt wurden.

Fans von Duke Nukem sollten sich das Teil also nicht entgehen lassen. Im nachfolgenden Video seht ihr Serious Sam Fusion 2017 in Aktion:

Downloaden könnt ihr euch die Mod für Serious Sam 3 über diesen Link.

Das denken wir:

Das ist wirklich eine ziemlich geniale Mod. Über ein neues Duke Nukem würden wir uns aber auch sehr freuen.