Dank einer Mod kannst du jetzt als Ryu Hayabusa aus Ninja Gaiden in Sekiro: Shadows Die Twice spielen

Kürzlich wurde eine neue Modifikation für Sekiro: Shadows Die Twice veröffentlicht, die Ryu Hayabusa aus Ninja Gaiden ins Spiel bringt.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über eine Modifikation, die es ermöglicht, 2B aus NieR Automata in Sekiro: Shadows Die Twice zu spielen. Jetzt gibt es eine Mod, die es ermöglicht, Ryu Hayabusa, den Helden aus Ninja Gaiden, zu spielen. Die Mod ersetzt den Skin von Wolf, den Helden von Sekiro.

Und da das Setting der beiden Spiele ziemlich ähnlich ist, pass Ryu super ins Spiel. Vielleicht sollten KOEI Tecmo und From Software über eine Zusammenarbeiten nachdenken.

Die Mod könnt ihr euch über diesen Link hier downloaden.

Und hier könnt ihr euch noch ein paar Bilder ansehen, die Ryu in Aktion zeigen.

Das denken wir:

Ryu Hayabusa passt super in Sekiro. Wir sind schon gespannt, was die Modding-Community noch so an den Start bringt.

Quelle: dsogaming.com