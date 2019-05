Das ist nicht echt, sieht aber fast so aus – diese Tech-Demo zeigt beeindruckende Echtzeit-Raytracing-Effekte

Opus Visual hat ein neues Video veröffentlicht, in dem die neue DXR-Tech-Demo vorgestellt wird – und diese sieht absolut beindruckend aus.

Diese Demo wurde für den Nvidia-DXR-Wettbewerb erstellt und zeigt Echtzeit-Raytracing und globale Beleuchtungseffekte, die demonstrieren, was uns in Zukunft in Sachen Grafik erwartet. Leider bietet das Team diese Tech-Demo nicht zum Download an. Insofern wissen wir nicht wissen, was nötig ist, um das Ganze mit 60 FPS bei 1080p darzustellen.

Auf jeden Fall bekommen wir in dieser Tech-Demo zu sehen, was mit Echtzeit-Raytracing möglich ist. Die Beleuchtung, die Reflexionen, die Umgebungsokklusion und die globalen Beleuchtungseffekte sehen absolut großartig aus und erzeugen ein fast fotorealistisches Bild.

Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier seht ihr die Demo in Aktion:

Das denken wir:

Diese Tech-Demo sieht einfach beeindruckend aus. Fotorealismus in Videospielen ist zum Greifen nahe.

Quelle: dsogaming.com