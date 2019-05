Dauntless erscheint noch im Mai für PlayStation 4, Xbox One und PC

Phoenix Labs hat angekündigt, dass das Action-Rollenspiel Dauntless noch im Mai für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird.

PC-Spieler konnten das das Action-RPG schon eine ganze Weile via Early-Access spielen, aber nun wurde verraten, dass Dauntless am 21. Mai für PS4, Xbox One und im Epic Games Store für den PC erscheinen wird. Dann soll auch die nächste Saison “Hidden Blades” an den Start gehen.

In Dauntless übernehmt ihr die Rolle eines Slayers, der sich zusammen mit anderen Monsterjägern mächtigen “Behemoths” stellen muss. Dabei verbessert man nach und nach seinen Charakter und levelt Ausrüstungsgegensände auf.

Hier die offizielle Beschreibung zum Spiel: “Kämpfe am Rande der Welt ums Überleben. Als Slayer ist es deine Aufgabe, die riesigen, allesverschlingenden Behemoths zu erlegen. Verbünde dich mit Millionen von Spielern, während du herausfordernde Koop-Kämpfe meisterst, tödliche Waffen und mächtige Rüstungen herstellst und deine Legende als Slayer von Ramsgate schmiedest. Dauntless ist ein kostenloses Online-Action-RPG von Phoenix Labs. Du kannst dich auf regelmäßige Updates, saisonale Events, neue Behemoths und noch vieles mehr in einer lebendigen Welt freuen.”

Mehr Informationen zum Spiel findet ihr auf dem offiziellen Blog.

Das denken wir:

Wenn ihr auf Action-RPGs steht, solltet ihr Dauntless unbedingt ausprobieren – es lohnt sich.