Der neue Trailer zu “Swamp Thing” beschert euch Albträume

Bald geht die neue Serie “Swamp Thing” an den Start und der neueste Trailer zeigt, wie unheimlich das Ganze sein wird.

“Swamp Thing” soll am 31. Mai auf dem Streamingdienst von DC an den Start gehen und so kurz vor dem Release wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, dass es in der Serie ziemlich düster zugeht.

Die Serie dreht sich um den Wissenschaftler Alex Holland, der durch einen Laborunfall in einen Sumpf geschleudert wird, wo er mit den Pflanzen dort verschmilzt und so zu “Swamp Thing” wird.

Übrigens: Die erste Staffel sollte eigentlich 13 Folgen umfassen, wurde zu Beginn dieses Jahres jedoch auf 10 Folgen verkürzt, wodurch die Produktion vorübergehend eingestellt wurde.

Hier der Trailer:

Sobald es weitere Infos zu “Swamp Thing” gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Der neue Trailer sieht auf jeden Fall spannend aus. Vor allem Horrorfans sollten sich die Serie mal vormerken.