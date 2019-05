Die Dokumentation God of War: Raising Kratos ist da

in

Vor einigen Tagen berichteten wir, dass Sony an der Dokumentation God of War: Raising Kratos arbeitet. Jetzt könnt ihr euch den Film in voller Länge ansehen.

Santa Monica Studio arbeitete fünf Jahre an einem Neuanfang von God of War für die PS4 – mit Erfolg. Das Spiel kam nicht nur bei Kritikern sehr gut an (Metacritic Score 94%) sondern auch bei Fans.

Nun wurde mit God of War: Raising Kratos ein Film veröffentlicht, der zeigt, wie viel Arbeit in der Entiwcklung dieses Mammut-Projektes steckt.

Fast zwei Stunden lang bekommen wir zu sehen, wie die Entwickler das Spiel Stück für Stück zu einem großen Kunstwerk heranwachsen haben lassen und das ist nicht nur bewegend, sondern auch mega beeindruckend.

Offiziell heißt es dazu: “Raising Kratos dokumentiert die fünfjährige, Herkulesaufgabe, eine der größten Spielegeschichten neu zu erfinden, God of War. Santa Monica Studio sah sich einer unbekannten Zukunft gegenüber und ging ein gewaltiges Risiko ein, indem es sein geliebtes Franchise grundlegend veränderte und seinen rechtmäßigen Platz in der Geschichte der Videospiele wiederherstellte. Diese filmische Reise der zweiten Chance, die auf Familie, Opfer, Kampf und Zweifel beruht, ist mehr als nur ein „Making of“. Erlebe die unglaublichen Niederlagen, die unvorhersehbaren Folgen und die Spannung, die sich in dieser wahren Erlösungsgeschichte zeigt.”

Aber seht am besten selbst:

Worum geht es in God of War?

God of War für die PS4 spielt nach den Ereignissen vn God of War 3. Der ehemalige spartanische Heerführer lebt mittlerweile mit seinem Sohn Atreus in der Welt der nordischen Mythologie und muss sich in seine neue Rolle als Vater und Mentor für seinen Sohn einfinden. Ein ruhiges Leben ist Kratos aber nicht vergönnt, da die nordischen Götter von der Zerstörung des Olymp wissen und sich der Gefahr durch seine unbändige Wut bewusst sind.

Das denken wir:

God of War für die PS4 ist einfach ein geniales Spiel und wird wohl so schnell nicht in Vergessenheit geraten.