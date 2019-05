Dieses Kinderkostüm von “Sonic the Hedgehog” ist der pure Horror

Heute habe ich etwas aus der Merchandise-Hölle für euch: ein absolut mieses Kostüm zum kommenden Film “Sonic the Hedgehog”.

Mit Sicherheit habt ihr schon von der Diskussion rund um das Aussehen von Sonic im kommenden Film “Sonic the Hedgehog” Wind bekommen. Mittlerweile hat sich der verantwortliche Regisseur Jeff Fowler zu Wort gemeldet und verkündet, dass Sonics Design angepasst wird.

Das Problem: Dieser Move kommt zu spät für Merchandise-Artikel, die bereits in den Händlerregalen liegen. Artikel wie dieses unfassbar schreckliche Sonic-Kostüm, das man sich für 45 US-Dollar bei Amazon bestellen kann:

Und falls ihr euch jetzt denkt, dass sich dieses Kostüm perfekt für Halloween eignen würde – womit ihr völlig recht habt: Nein, das Kostüm gibt es nicht für Erwachsene.

Man sollte aber noch erwähnen, dass die meisten Sonic-Kostüme ziemlich mies sind…

Voraussichtlich läuft “Sonic The Hedgehog” am 6. Februar 2020 in den deutschen Kinos an. In Amerika soll der Film bereits am 8. November 2019 an den Start gehen.

Das denken wir:

Macht das weg. Bitte.

