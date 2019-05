Doom Remake 4 bringt den Klassiker ins Jahr 2019

in

Heute habe ich mal wieder etwas für Fans von Doom: eine Mod namens Doom Remake 4.

Doom Remake 4 ist eine Zusammenstellung von Mods, die Doom komplett überarbeiten und in ein modernes Spiel verwandeln. Das Mod-Paket wurde letztes Jahr veröffentlicht. Mittlerweile wurde aber eine neue Experimental Edition veröffentlicht, die wirklich ziemlich cool aussieht.

Unter anderem werden die Sprite-basierten Gegenstände und Feinde in echte 3D-Modelle umgewandelt. Das Spiel an sich ist eigentlich das gleiche, es wurden keine Änderungen an Karten, Waffen oder Feinden vorgenommen. Im Grunde sieht Doom durch das Mod-Update einfach viel besser aus.

Allerdings benötigt man einen ziemlich leistungsstarken PC um Doom Remake 4 ruckelfrei zocken zu können.

Hier seht ihr das Ganze in Aktion:

Ziemlich cool, oder? Den Download findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Das sieht richtig cool aus. Doom-Fans sollten sich diese Mod nicht entgehen lassen.

Quelle: gamebuz.co