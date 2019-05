Es wird gemunkelt, dass Luigi’s Mansion 3 früher als gedacht erscheint

in

Es gibt Gerüchte darüber, dass Luigi’s Mansion 3 früher als gedacht für die Nintendo Switch erscheinen könnte.

Letztes Jahr im September wurde Luigi’s Mansion 3 im Rahmen einer Nintendo Direct-Präsentation angekündigt. Seitdem haben wir nur wenig über das Spiel gehört. Das wird sich aber voraussichtlich zur diesjährigen E3 Direct-Präsentation ändern.

Womöglich müssen wir gar nicht mehr lange warten, bis Luigi’s Mansion 3 erscheint. Anfang dieses Jahres hatte der britische Online-Händler base.com einen Veröffentlichungstermin für den 19. Juli dieses Jahres angegeben.

Und ein kürzlich entdeckter Eintrag vom Game Rating and Administration Committee in Südkorea lässt darauf schließen, dass der Release-Termin von base.com gar nicht so unwahrscheinlich ist.

Das einzige Problem: Am 19. Juli erscheint von Nintendo auch Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order. Und es wäre irgendwie etwas ungewöhnlich, wenn beide Spiele am selben Tag veröffentlicht werden würden, auch wenn es sich hier eigentlich um einen Third-Party-Titel handelt.

In wenigen Wochen wissen wir sicherlich mehr. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Hoffentlich erscheint das Spiel wirklich schon im Juli. Das Warten auf den dritten Teil dauert schon viel zu lange.

Quelle: joycongamers.com