Final Fantasy VII: Seht euch hier die neuesten Spielszenen an

Kürzlich hat Square Enix einen neuen Trailer zum Remake von Final Fantasy VII veröffentlicht, der neue Spielszenen zeigt.

Hier eine Nachricht von Yoshinori Kitase, Producer des Spiels:

“Endlich … Der ersehnte Moment ist da. Tut mir leid, dass ihr euch so lange gedulden musstet!



Wir hoffen, das Video im State of Play Stream hat euch gefallen! Es war recht kurz, aber hoffentlich hattet ihr Freude daran, Cloud und Aerith in solch realistischer Grafik sehen zu können.



Und … oh, mein Gott! Habt ihr gemerkt, dass er auch da war …?



Wir haben vor, im Juni mehr offizielle Informationen zu veröffentlichen, aber wir wollten bei State of Play etwas Neues ausprobieren und euch mit diesem besonderen Trailer einen Vorgeschmack auf das geben, was euch erwartet.”

Hier der neue Trailer:

Abgesehen davon wurden auch neue Bilder veröffentlicht, die ihr euch hier ansehen könnt:

Sobald es weitere Infos zum Remake von Final Fantasy VII gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein absolutes Highlight. Die Entwickler scheinen alles zu geben, um der Community das bestmögliche Remake zu bieten. Wir freuen uns schon auf den Release.