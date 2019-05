Game of Thrones: Hier ist der Teaser zur letzten Folge – es ist fast vorbei

In wenigen Tagen, am 19. Mai 2019, geht die letzte Folge von Game of Thrones an den Start und HBO hat jetzt den ersten Teaser dazu veröffentlicht.

In den letzten Tagen kann man ja kaum noch durchs Netz surfen, ohne auf Diskussionen über Staffel 8 von Game of Thrones zu stolpern. Während die einen die Story für totalen Quatsch halten, finden die anderen die Entwicklung der Charaktere gut nachvollziehbar. Fest steht: Die Meinungen gehen deutlich auseinander.

Ich bin kein großer Fan von Game of Thrones, aber ich muss sagen, dass mich Staffel 8 bisher ganz gut unterhalten hat, auch wenn nicht alle Teile der Geschichte logisch sind.

Wie auch immer. Die letzte Folge steht bevor und hier könnt ihr euch den Teaser dazu ansehen, in dem wir Arya und Tyrion sehen, die nach dem Kampf um Königsmund durch die Überreste der Stadt streifen, bevor Daenerys auf den Plan tritt.

Das denken wir:

Eine Saga geht zu Ende – und wir sind schon verdammt gespannt, wie das Ganze ausgeht.