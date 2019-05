Game of Thrones Staffel 8 Episode 4: Neuer Trailer zeigt, dass der nächste Krieg bevorsteht

in

Wenn ihr auf Game of Thrones steht, dann habt ihr Episode 3 der achten Staffel mit Sicherheit schon gesehen und ihr habt die große Schlacht um Winterfell überstanden. Aber wie geht es nun weiter?

Falls euch das interessiert und ihr wissen möchtet, was euch in Staffel 8 Episode 4 erwartet, habe ich eine gute Nachricht für euch. Und zwar hat HBO einen neuen Trailer veröffentlicht, der einen Einblick in die nächste Folge gibt.

Die Kurzfassung: Drachenkönigin Daenerys Targaryen bereitet sich nach der Schlacht um Winterfell auf die nächste Schlacht vor. Und wie das aussieht, seht ihr im Trailer:

Episode 4 geht am 5. Mai auf HBO an den Start.

Das denken wir:

Wir können es kaum erwarten, zu erfahren, wie Staffel 8 endet. Es bleibt spannend.