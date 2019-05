“Game of Thrones: The Last Watch” – So entstand die letzte Staffel (Trailer)

in

HBO hat einen Trailer zur kommenden Dokumentation “Game of Thrones: The Last Watch” veröffentlicht, die zeigt, wie die letzte Staffel der Erfolgsserie entstanden ist.

Na, freut ihr euch schon auf die letzte Folge von Game of Thrones? In wenigen Tagen geht sie an den Start und seit Tagen dikutieren Fans darüber, ob Staffel 8 nun gut oder schlecht ist. Hier gehen die Meinungen deutlich auseinander.

Während viele Fans Sinnfehler in der Geschichte kritiseren, finden andere die Entwicklungen, die die Charaktere in der letzten Staffel durchmachen, gut nachvollziehbar. Fest steht: Die 8. Staffel von Game of Thrones sorgt für Diskussionsstoff.

Und wenn alles vorbei ist, dann geht mit “Game of Thrones: The Last Watch” eine interessante Doku an den Start, die zeigt, wie die letzte Staffel entstanden ist. Vor allem GoT-Fans dürften sich sehr darüber freuen.

Hier ein erster Trailer, der zeigt, was uns in der Doku erwartet:

Die Dokumentation läuft am 26. Mai bei HBO.

Das denken wir:

Die Doku könnte interessant werden. Wer auf GoT steht, der sollte sie sich nicht entgehen lassen.