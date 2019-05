Gerücht: Gears of War 5 erscheint im September 2019

In letzter Zeit war es ziemlich still rund um Gears of War 5, jetzt macht jedoch das Gerücht die Runde, dass das Spiel im September 2019 erscheinen soll.

Die E3 2019 geht in wenigen Wochen an den Start und aus diesem Grund stößt man in diesen Tagen immer wieder auf Gerüchte zu kommenden Spielen. Ein Gerücht besagt nun, dass Gears of War 5 im September erscheinen soll.

Urpsrung dieses Gerüchts ist der NeoGAF-User “Braldryr”. Laut ihm wird Gears 5 im September 2019 veröffentlicht. Er hat einige Bilder von verschiedenen E3-Einladungen geteilt, um seine Glaubwürdigkeit zu verdeutlichen. Man kann also davon ausgehen, dass es sich hier um keinen Fake handelt.

Dieses Release-Gerücht tauchte bereits Anfang dieses Monats auf. In seinem Post behauptete “Braldryr”, dass der Leak legitim sei. Darüber hinaus will er in Erfahrung gebracht haben, dass es auf der E3 eine vollständige Gameplay-Enthüllung geben wird und der Multiplayer-Modus soll auch vorgestellt werden.

Sobald es weitere Infos dazu gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Wir können die Vorstellung von Gear 5 kaum erwarten. Das wird mit Sicherheit wieder ein Action-Kracher.

