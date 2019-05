Ghost Recon Breakpoint hat einen neuen Story-Trailer spendiert bekommen

in

Ubisoft hat kürzlich einen neuen Trailer zu Ghost Recon Breakpoint veröffentlicht, der euch die Story des Spiels näher bringt.

Ghost Recon Breakpoint könnt ihr alleine oder im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern zocken. Dabei werdet ihr Auroa entdecken, eine mysteriöse Insel, auf der die technisch fortschrittlichsten Einrichtungen auf eine wilde und ungezähmte Natur treffen. Auroa, die Heimat des Technologieriesen Skell Technology, ist in die falschen Hände geraten und jeglicher Kontakt ist verloren gegangen.

Offiziell heißt es dazu: “Was passiert, wenn die Technologie voranschreitet und die menschlichen Fähigkeiten überholt, wenn sie für die falschen Absichten verwendet wird?” Genau das erleben wir in Ghost Recon Breakpoint.

Im Spiel wirst du auch die Möglichkeit haben, deinen ganz individuellen Charakter zu erstellen und aus Tausenden Anpassungskombinationen zu wählen, um deinen perfekten Ghost zu erschaffen. Es gibt auch die Möglichkeit, Materialien aus der ganzen Spielwelt zu sammeln und damit Waffen zu bauen und zu verbesseren.

Hier der Story-Trailer:

Das Spiel soll am 4. Oktober via Uplay und im Epic Games Store an den Start gehen.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen aus Breakpoint sehen verdammt gut aus. Wir freuen uns schon darauf, das Spiel anzocken zu können.

Quelle: dsogaming.com