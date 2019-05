Half-Life 3: Ladet euch jetzt die Fan-Demo herunter

Während manche Fans darauf warten, das Valve endlich mal Half-Life 3 an den Start bringt, nehmen andere Fans das Heft selbst in die Hand und entwickeln ihr eigenes Spiel.

Denys Almaral hat beispielsweise seine eigene Fan-Demo zu Half-Life 3 auf Basis der Unreal Engine 4 entwickelt. Dafür hat er kostenlose Assets verwendet, die derzeit über den Unreal Engine-Marktplatz verfügbar sind. Und das Ergebnis sieht ziemlich cool aus.

Diese Demo vermittelt eine gute Vorstellung davon, wie Half-Life 3 in einer modernen Engine wie der Unreal Engine 4 aussehen könnte. Die Demo ist auf jeden Fall ziemlich beachtlich, vor allem, wenn man bedenkt, dass sie nur von einer Person entwickelt wurde.

Hier könnt ihr euch die Demo in Aktion ansehen:

Making my own #HalfLife3 because I'm too old to wait for Valve 🤪

( Using @UnrealEngine with free assets only from the marketplace, ask me for the links) #screenshotsaturday #ue4 #gamedev #unrealengine #leveldesign pic.twitter.com/buaHCPFOC1