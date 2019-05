Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human – Die Release-Termine stehen

Vor einiger Zeit berichteten wir darüber, dass die Spiele Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human für den PC erscheinen werden – jetzt gibt es einen Release-Termin.

Quantum Dream hat nun angekündigt, dass Heavy Rain am 24. Juni und Beyond Two Souls am 27. Juli für den PC erscheinen wird. Darüber hinaus bestätigte das Team, dass Detroit: Become Human im Herbst 2019 für den PC veröffentlicht wird.

Alle drei Spiele werden exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein und zu allen Titeln wird es eine kostenlose Demo geben. Die Demo zu Heavy Rain erscheint am 24. Mai und die Demo zu Beyond: Two Souls wird am 27. Juni veröffentlicht. Die Detroit-Demo wird später in diesem Sommer an den Start gehen.

Bei allen drei Spielen handelt es sich um tolle Adventures, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Im nachfolgenden Video bekommt ihr einige Szenen aus den drei Spielen zu sehen.

Das denken wir:

Das Warten hat viel zu lange gedauert, aber jetzt kommen PC-Spieler endlich auch in den Genuss von Heavy Rain und Co.