Heavy Rain: Die PC-Demo des Psycho-Thrillers ist ab heute Epic Games Store erhältlich

Die kostenlose Demo zur PC-Version des Psycho-Thrillers Heavy Rain von Quantic Dream wird heute exklusiv im Epic Games Store veröffentlicht.

In der Demo könnt ihr Heavy Rain mit einer 4K-Auflösung und flüssigen 60 FPS ausprobieren. Die Demo umfasst die beiden ersten Kapitel der Story, die eine Gesamtspieldauer von rund 45 Minuten haben.

Diese Charaktere könnt ihr in der Demo spielen:

Norman Jayden : Ein Profiler des FBI, der die örtlichen Kräfte bei der Suche nach dem Origami Killer unterstützt.

: Ein Profiler des FBI, der die örtlichen Kräfte bei der Suche nach dem Origami Killer unterstützt. Scott Shelby: Ein Privatdetektiv, angeheuert von den Familien der letzten Opfer, um dem Killer seine gerechte Strafe zuzuführen.

Hier die offizielle Beschreibung des Spiels:

“Spiele vier verschiedene Charaktere in diesem spannungsgeladenen Psycho-Thriller. Wähle deinen nächsten Zug mit Bedacht, denn jede Entscheidung kann dramatische Konsequenzen nach sich ziehen.

An vier Tagen voller Rätsel und Spannung begibst du dich auf die Jagd nach einem Mörder, der als der “Origami-Killer” bekannt ist – benannt nach seiner makabren Visitenkarte, gefaltete Origamiformen an den Tatorten zu hinterlassen.”

“Jeder der vier Charaktere folgt seinen eigenen Spuren und eigenen Antrieben. Du schlüpfst in ihre Rolle und musst verhindern, dass der Mörder ein weiteres Mal zuschlägt. Wie diese Geschichte endet, liegt allein in deiner Hand …”

Die PC-Version von Heavy Rain erscheint am 24. Juni.

Das denken wir:

Wer Heavy Rain bisher verpasst hat, sollte das Spiel spätestens jetzt ausprobieren.