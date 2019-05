I Am Mother: Seht euch hier den ersten Trailer zum Sci-Fi-Thriller an

Im August 2019 solld der Sci-Fi-Thriller “I Am Mother” mit Hilary Swank in die deutschen Kinos kommen. In America wird der Film via Netflix angeboten. Jetzt wurde der erste Trailer veröffentlicht.

Der Film “I Am Mother” dreht sich um eine Teenagerin (Clara Rugaard), die nach der Auslöschung der Erdbevölkerung zur ersten Generation einer neuen Art von Menschen gehört. Ein Roboter namens Mutter (Rose Byrne) soll sie dabei unterstützen. Doch dann taucht auf einmal eine mysteriöse Frau (Hilary Swank) auf und ändert alles.

Das Problem: Der Trailer verrät schon ziemlich viel und das verärgert die Zuschauer. Man weiß zwar nicht, welche Plot-Twists, die im Trailer zu sehen sind, sich auch als richtig erweisen, aber ein paar weniger hätten dem Trailer sicher gut getan.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr, verrät aber vermutlich schon etwas zu viel.