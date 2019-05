In “Stephen Kings Es – Kapitel 2” gibt es angeblich eine Szene mit “dem meiste Blut, das es je in einer Horrorszene gab”

in

Kürzlich wurde ja der erste Trailer zu “Stephen Kings Es – Kapitel 2” veröffentlicht, der schon mal einen guten Eindruck davon gibt, was uns im Film erwartet. Heute habe ich eine weitere Neuigkeit zum Film für euch.

Diese Nachricht dürfte vor allem Fans freuen, die es blutig mögen. Und zwar gibt es im Film anscheinend eine Szene, mit “dem meisten Blut, das es je in einer Horrorszene gab”.

Das sagte zumindest Schauspielerin Jessica Chastain – die im Film die Rolle von Beverly Marsh übernimmt – in der Tonight Show mit Jimmy Fallon. Hier der Clip dazu:

In Kapitel 2 kehrt kehrt Losers’ Club nach Derry zurück, um dem Schrecken ein für alle mal ein Ende zu bereiten. Doch der Horrorclown Pennywise wartet bereits auf sie.

Stephen Kings Es – Kapitel 2 läuft am 5. September in den Kinos an.

Das denken wir:

Da sind wir aber gespannt. Fest steht: Das wird ein ziemlich unheimlicher Trip.

Quelle: altpress.com