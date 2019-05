Infamous: In einer frühen Phase des Spiels gab es Motorrad-Parkour (Video)

Erinnert ihr euch noch an Infamous für die PS3? Mit Sicherheit, oder? Kürzlich hat Sucker Punch, das verantwortliche Entwicklerstudio, neue Videos einer frühen Entwicklungsphase des Spiels veröffentlicht.

Und diese Videos sind ziemlich interessant, denn sie zeigen Features, die nicht den Weg ins Spiel gefunden haben. Beispielsweise war angedacht, Motorrad-Parkour ins Spiel einzubauen. Hier hätte der Held auf dem Bike coole Stunts abziehen können. Dieses Video zeigt Motorrad-Parkour in Aktion:

8) At one point, the hero could do vehicle stunts including motorcycle parkour. pic.twitter.com/r0qeCSyotZ — Sucker Punch (@SuckerPunchProd) 26. Mai 2019

Während der Entwicklung konnte der Held telekinetische Kräfte einsetzen, um “wegwerfbare” Metallobjekte wie Nummernschilder, Radkappen und Stoppschilder in seine Hände zu ziehen, um sie als Waffen zu verwenden. Das sah so aus:

7) During development, the hero could use telekinetic powers to draw “throwable” metal objects like license plates, hubcaps, stop signs and bicycle sprockets into his hands to use them as weapons. pic.twitter.com/nyEbORvAEY — Sucker Punch (@SuckerPunchProd) 26. Mai 2019

Abgesehen davon hat Sucker Punch auch mit Charakteranpassungen experimentiert, dank der man Haare, Outfit und mehr ändern konnte:

6) We experimented with light character customization that allowed you to change your hair, outfit, and more. pic.twitter.com/1xyKxXFm0R — Sucker Punch (@SuckerPunchProd) 26. Mai 2019

Ziemlich interessant, oder? Mehr Infos dazu findet ihr auf dem Twitter-Kanal von Sucker Punch, den ihr über diesen Link erreicht.

Das denken wir:

Schade, dass es diese Features nicht ins Spiel geschafft haben. Aber schön, dass wir sie zumindest noch zu sehen bekommen haben.