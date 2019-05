Metal Gear Solid: Deutet Hideo Kojima mit diesem Post eine bevorstehende Ankündigung an?

in

Hideo Kojima hat kürzlich auf Twitter ein Bild veröffentlicht, um entweder Hardcore-Metal-Gear-Fans zu trollen oder ein neues MGS-Projekt anzuteasen.

Und zwar veröffentlichte ein Bild eines MP3-Players, auf dem gerade der Song “Elegia” von New Order läuft. Und Fans von Metal Gear wissen: Dieser Song war auch in einem Trailer zu Metal Gear Solid V: The Phantom Pain zu hören, der im Rahmen der E3 2015 veröffentlicht wurde.

Hier der besagte Tweet:

Also was soll das Bild nun? Wir wissen es nicht. Ich meine, es handelt sich hier um einen Post von Hideo Kojima. Es könnte ein Teaser für ein Metal-Gear-Projekt sein. Es könnte ein Teaser für ein völlig anderes Projekt sein. Oder es ist einfach nur ein Bild – das kann man bei Kojima nie so genau wissen.

Sollte es Neuigkeiten dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Übrigens könnte Death Stranding, Hideo Kojimas aktuelles Projekt, für die PS5 erscheinen. Alle Infos dazu bekommt ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Ein neues Metal Gear von Hideo Kojima wäre einfach großartig.

Quelle: comicbook.com