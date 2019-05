Mortal Kombat 11: So bekommt ihr ganz einfach Koins und Loot – ohne spielen zu müssen

in

Heute habe ich mal einen Trick für alle faulen Kämpfer unter euch, die gerne mehr Koins in Mortal Kombat 11 hätten.

Koins braucht man im Spiel, um sich in der Krypta Loot – wie etwa neue Skins oder Hintergründe für die eigene Spielermarke – holen zu können. Diese kann man sich beispielsweise verdienen, indem man Kämpfe gewinnt.

Wer aber etwas faul ist, der kann Kämpfe gewinnen und Koins verdienen, ohne selbst kämpfen zu müssen. Dafür müsst ihr einfach euren KI-Kämpfer kämpfen lassen – das geht über den Menüpunkt “Anpassen”.

Hier einen Charakter auswählen und über den Reiter “KI-Verhalten” eure Strategie anpassen. Habt ihr das erledigt, dann könnt ihr euren KI-Kämpfer beispielsweise in den klassischen Türmen gegen andere KI-Kämpfer antretenten lassen.

Dazu müsst ihr ihn in der Charakterauswahl einfach per Tastendruck aktivieren. Dann kämpft er für euch und ihr könnt euch zurücklehnen. Wenn ihr den endlosen Turm auswählt, kommen relativ schnell viele Koins zusammen, da euer KI-Fighter in der Regel nicht übel kämpft. Ihr müsst nach dem Kampf lediglich einmal eine Taste drücken, damit der nächste Kampf startet.

Die gleiche Taktik könnt ihr auch in den Türmen der Zeit bei besonders herausfordernden Kämpfen anwenden. Hier winken euch teilweise 25.000 Koins für nur ein Match.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Mortal Kombat 11 ist für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.

Das denken wir:

Eine ziemlich ungewöhnliche Methode, um an Koins zu kommen – aber es funktioniert.