Overwatch: Blizzard hat große Pläne für den Helden-Shooter

Blizzard hat für den Helden-Shooter Overwatch große Pläne. Das hat der Chef von Blizzard kürzlich ganz offiziell verkündet.

Zockt ihr noch Overwatch? Ich zocke es seit dem Release mehr oder weniger regelmäßig. Overwatch ist eines dieser Games, die man einfach immer wieder gerne spielt. Und das haben wir den Entwicklern zu verdanken, die ständig für neuen Content sorgen. Der Support ist einfach gut.

Overwatch ist aktuell eines der größten und erfolgreichsten Spiele der aktuellen Generation für PC, PS4 und Xbox One. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Activision Blizzard große Pläne für die Zukunft des Titels hat.

Kürzlich erklärte Blizzard-Chef J. Allen Brack bei einem Treffen mit Investoren: “Letztes Quartal sprach ich darüber, dass wir große Ambitionen für das Overwatch-Universum haben und wie es sich noch entwickeln kann. Overwatch ist für Blizzard eine große Stütze und wir werden weiterhin die Ressourcen und Aufmerksamkeit hineinstecken, damit die Community weiter anwachsen kann und wir das Franchise weiter ausbauen können.”

Darum fängt Blizzard in diesem Jahr damit an, neue Karten, neue Helden und “neue Erfahrungen” ins Spiel aufzunehmen. Das Team arbeitet jedoch nicht nur an Overwatch. Brack zufolge arbeitet es auch an anderen Titeln. Leider hat Brack nicht mehr dazu gesagt, aber das klingt ganz danach, als könnte ein brandneues Spiel im Overwatch-Universum in der Mache sein.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Overwatch ist einfach ein tooles Spiel und wir sind schon verdammt gespannt, mit was uns Blizzard in Zukunft noch so überrascht.

Quelle: kotaku.com