Pathologic 2: Ladet euch jetzt die Demo des Drama-Thrillers herunter

Der interaktive Thriller Pathologic 2 von Ice-Pick Lodge erscheint im nächsten Monat und kurz vor dem Release hat das Studio nun beschlossen, eine Demo zu veröffentlichen.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Pathologic 2 ist ein erzählungsgetrieber Drama-Thriller, der sich mit dem Kampf gegen einen tödlichen Ausbruch in einer abgelegenen ländlichen Stadt beschäftigt. Du bist ein Heiler und um jemanden zu retten, musst du in dieser düsteren und fremden Welt überleben, in der selbst Nahrung und Medikamente knapp sind.”

Die Demo findet ihr auf der offiziellen Seite. Sie ist wohl ziemlich kurz und umfasst nur einen einleitenden Abschnitt und einen halben Tag als Haruspex, einen der drei spielbaren Charaktere von Pathologic 2. Wer auf das Spiel wartet, wird sich aber trotzdem über die Demo freuen.

Ice-Pick Lodge erklärt, “es habe versucht [die Demo] so zu strukturieren, dass sie repräsentativ für das Spiel und das ist, was die Leute interessant finden könnten.” Also probiert die Demo am besten einfach mal aus.

Das Haruspex-Kapitel von Pathologic 2, das erste von drei Kapiteln des Spiels, wird am 23. Mai veröffentlicht.

Hier noch ein Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Wer auf der Suche nach einem düsteren Adventure ist, der sollte die Demo mal ausprobieren.