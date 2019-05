PUBG Mobile hat 100 Millionen monatlich aktive Spieler – außerhalb Chinas

PUBG Mobile ist ja seit einiger Zeit für Smartphones erhältlich und wie es scheint, ist die mobile Version von PlayerUnknown’s Battlegrounds ziemlich erfolgreich.

So wurde mit einer offiziellen Pressemitteilung verkündet, dass das Spiel mittlerweile außerhalb Chinas 100 Millionen monatlich aktive Spieler hat.

Offiziell heißt es dazu:

“App Annie zufolge hat PUBG Mobile einen weiteren Meilenstein erreicht und verzeichnet erstmals monatlich 100 Millionen Spieler – außerhalb Chinas.

Bereits acht Monate nach dem Release von PUBG Mobile, gewann das Spiel im Jahr 2018 zahlreiche Auszeichnungen: Drei Awards des Google Play Stores, inklusive „Bestes Spiel“, sowie „Mobile Game of the Year“ auf den Golden Joystick Awards. Die Game Awards und der App Store nominierten das Spiel in weiteren Kategorien. Apple listete PUBG Mobile unter „Game Trend of the Year” und „Top Games Charts of 2018”, als eines der am öftesten runtergeladenen Spiele.

PUBG Mobile begeistert mit seinen zahlreichen Kooperationen weiterhin weltweit die Fans. Anfang 2019 brachte das Spiel zusammen mit Capcom Co., Ltd. die verwüstete Welt von Resident Evil zu PUBG Mobile, in Form der spielbaren Survive Till Dawn und Darkest Night-Modi. Nachdem PUBG Mobile bereits im März sein einjähriges Jubiläum feierte, führt es nun mit dem neuen Titelsong aus der Feder des weltberühmten Musikers Alan Walker seine bahnbrechenden Kooperationen weiter.”

Abgesehen davon wurde ein neues Update für das Spiel veröffentlicht, das folgende Features beinhaltet:

Den neuen Royale Pass – Spieler können mit dem Royale Pass Season 7 neue Outfits, Emotes und zusätzliche Belohnungen erhalten, sowie die brandneue EZ-Missions-Lizenz, die exklusive Rabatte und die Chance auf ein sofortiges Öffnen der Kisten gewährt.

– Spieler können mit dem Royale Pass Season 7 neue Outfits, Emotes und zusätzliche Belohnungen erhalten, sowie die brandneue EZ-Missions-Lizenz, die exklusive Rabatte und die Chance auf ein sofortiges Öffnen der Kisten gewährt. Neue Waffen – Die Skorpion Single-Fire und Semi-Automatik Maschinenpistole kann auf allen PUBG Mobile Karten gefunden werden. Mit ihren 9mm Kugeln und den fünf modifizierbaren Erweiterungsmöglichkeiten sind die Spieler für jeden Gegner bestens gerüstet.

– Die Skorpion Single-Fire und Semi-Automatik Maschinenpistole kann auf allen PUBG Mobile Karten gefunden werden. Mit ihren 9mm Kugeln und den fünf modifizierbaren Erweiterungsmöglichkeiten sind die Spieler für jeden Gegner bestens gerüstet. Seltene Skins – Mithilfe von drei neuen Fallschirmen, neuen Kleidungsstücken, Flugzeugskins und weiteren Ergänzungen lassen sich die Spieler-Avatare noch besser anpassen.

– Mithilfe von drei neuen Fallschirmen, neuen Kleidungsstücken, Flugzeugskins und weiteren Ergänzungen lassen sich die Spieler-Avatare noch besser anpassen. Mehr Server – Offizielle Server im Mittleren Osten sind ab sofort Live und verbessern das Spielgefühl. Weitere Regionen folgen demnächst.

Offizielle Server im Mittleren Osten sind ab sofort Live und verbessern das Spielgefühl. Weitere Regionen folgen demnächst. Gameplay Verbesserungen – Für die Spieler wurden mehrere In-Game-Verbesserungen und Updates vorgenommen. Dies beinhaltet Abo-Anpassungen, einen neuen Tab für die BP-Kategorie im Shop, verbessertes Audio und vieles mehr.

Das denken wir:

Das ist ziemlich beachtlich. Mal sehen, wie sich die Spielerzahlen in den kommenden Monaten entwickeln.