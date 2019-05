Rage 2: Seht euch hier den verrückten Launch-Trailer an

in

Der Release von Rage 2 lässt nicht mehr lange auf sich warten und aus diesem Grund wurde jetzt auch der Launch-Traielr veröffentlicht.

Und dieser ist wirklich ziemlich cool gemacht. Bethesda lässt das Geschehen einfach rückwärts ablaufen, um zu zeigen, was ihr so alles als letzter Ranger in der postapokalyptischen Welt von Rage 2 erlebt, nachdem ein Asteroid die Erde verwüstet hat.

Die Kurzfassung: Chaos, Mutanten, Waasteland-Samurais, riesige Monster und noch mehr Chaos.

Hier der Clip:

Rage 2 erscheint am 14. Mai für PC, PS4 und Xbox One.

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Ein toller Trailer. Da bekommt man richtig Lust auf das Spiel.