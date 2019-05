“Rambo 5: Last Blood” – Abgefilmter Leak-Trailer online aufgetaucht

Kürzlich ist ein abgefilmter Leak-Trailer zum kommenden Actionfilm “Rambo 5: Last Blood” im Netz gelandet.

Bei den Filmfestspielen in Cannes feierte Sylvester Stallone die Premiere seines letzten “Rambo”-Films “Rambo 5: Last Blood”, der im September in den Kinos anläuft. Mittlerweile ist ein abgefilmter Leak-Trailer von der Veranstaltung im Netz gelandet.

Im Film muss sich Rambo gegen ein mexikanisches Kartell stellen. Im Trailer heißt es: “They drew first blood in this war. He will draw last.” Die Szenen erinnern mich an vielen Stellen sehr an den ersten Teil, was ich gut finde.

Hier erwartet uns vermutlich ein ziemlicher Actionkracher, aber seht am besten selbst.

Sobald es weitere Infos zu “Rambo 5: Last Blood” gibt, informieren wir euch natürlich umgehend darüber.

Das denken wir:

Das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus. Wir freuen uns schon auf den Kinostart.