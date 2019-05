Rune 2 erscheint im Sommer im Epic Games Store (Trailer)

in

Human Head Studios veröffentlichte kürzlich einen neuen Gameplay-Trailer zum Action-RPG Rune 2.

In den letzten Wochen war es relativ still rund um das Action-RPG Rune 2 – jetzt gibt es aber wieder Neuigkeiten. Und zwar gab Human Head Studios bekannt, dass Rune: Ragnarok in Rune 2 umbenannt wurde und im Sommer im Epic Games Store für den PC erscheinen wird.

“Wir haben die letzten Jahre damit verbracht, eine geschichtsträchtige, brutale Wikinger-Erfahrung aufzubauen und mithilfe unserer Fangemeinde weiterzuentwickeln”, sagte Chris Rhinehart, Mitbegründer und CEO von Human Head Studios.

“Die Spieler kehren mit einem Gefühl der Vertrautheit nach Midgard zurück, aber mit neuen Mechanismen wie gottgegebenen Fähigkeiten, Open World Events, Handwerk, einer vollständigen Einzel- / Koop-Kampagne und einer verbesserten UE4-Grafik, die es zu einer wahren Fortsetzung des Originals machen.”

Abgesehen davon veröffentlichte das Studio auch einen neuen Gameplay-Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet. Dieser Clip zeigt neue Spielszenen, die meiner Meinung nach noch keinen wirklich runden Eindruck machen.

Das ist womöglich auch der Grund dafür, dass die Kommentare für das Video deaktiviert wurden.

Am besten macht ihr euch selbst ein Bild. Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen:

Das denken wir:

Die bisherigen Szenen hauen uns noch nicht vom Hocker, aber bis zum Release haben die Entwickler ja noch etwas Zeit.