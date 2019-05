Samurai Shodown: Neuer Trailer stellt Genjuro vor

in

Im Juni geht das Beat ’em up Samurai Shodown an den Start und bis dahin werden wir immer wieder mit neuen Trailern versorgt, in denen uns die Charaktere des Spiels vorgestellt werden. Im neuesten Trailer bekommen wir Genjuro zu sehen.

Offiziell heißt es dazu: “Genjuro ist ein Mann mit vielen Laster. Egal, ob er spielt, trinkt oder kämpft, er setzt sich immer für alles ein, was er verfolgt. Mit gewaltigen Hieben und Schlägen kann ihn niemand aufhalten.”

Im Trailer bekommen wir einige von Genjuros Moves zu sehen, die zwar nicht besonders schnell, dafür ziemlich kräftig sind. Wer also eher auf einen langsameren Spielstil steht, sollte sich Genjuro schon mal vormerken.

Hier der neue Trailer:

Kürzlich wurde übrigens erst die Kämpferin Charlotte vorgestellt. Alle Infos dazu findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Die Charakterauswahl in Samurai Shodown ist ziemlich cool und wir sind schon sehr gespannt, wie das Spiel ankommt.