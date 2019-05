Sekiro: Shadows Die Twice – Jemand hat Shreck ins Spiel gebracht

Wir berichten ja immer wieder über verrückte Modifikationen für die verschiedensten Games – und kürzlich bin ich auf eine abgefahrene Mod für Sekiro: Shadows Die Twice gestoßen, die ich euch nicht vorenthalten möchte.

Dank den Moddern “Dropoff” und “Katalash” hat unser Lieblingsoger Shreck den Weg ins Spiel gefunden – er ersetzt einen Mini-Boss.

Und das Ergebnis sieht ziemlich abgefahren aus. Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Clip überzeugen. Schade nur, dass der Track “All Star” von Smash Mouth nicht in der Mod enthalten ist.

some BODY. Another masterpiece sekiro mod from katalash and dropoff. (The music is unfortunately not part of the mod, I added it in post) Mod download is here: https://t.co/iNH17eRJ4N pic.twitter.com/3BXlpZvb88

— Lance McDonald (@manfightdragon) 2. Mai 2019