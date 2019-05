“Sonic The Hedgehog”: Fan-Kritik zeigt Wirkung – Sonic bekommt ein neues Aussehen

Wir berichteten ja in letzter Zeit immer mal wieder über den kommenden Film “Sonic the Hedgehog” und die Reaktionen der Fans auf das Aussehen von Sonic. Diese fielen äußerst negativ aus. Jetzt reagieren die Filmemacher.

Kürzlich wurde der erste Trailer zum Film veröffentlicht und wir bekamen den neuen Look von Sonic zu sehen, der Fans teilweise verstörte. Unter anderem kritisierten Fans die Proportionen, die Augen und die Zähne des Highspeed-Igels. Jetzt hat sich Jeff Fowler‏, der Regisseur des Films, zu Wort gemeldet.

Über Twitter erklärte er, dass der Look von Sonic nach der Kritik abgeändert wird. Er schreibt: “Danke für die Unterstützung. Und die Kritik. Die Botschaft ist laut und klar … Ihr seid nicht zufrieden mit dem Design und möchtet Änderungen. Es wird passieren. Jeder bei Paramount & Sega ist fest entschlossen, diesen Charakter zumm BESTEN zu machen, der er sein kann …”

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear… you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be… #sonicmovie #gottafixfast 🔧✌️