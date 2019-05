“Sonic the Hedgehog”: Fan verbessert das Aussehen von Sonic mit kleinen Anpassungen deutlich

Mit Sicherheit habt ihr die Diskussion rund um das Aussehen von Sonic im kommenden Film “Sonic the Hedgehog” mitbekommen. Ein engagierter Fan hat das Design von Sonic nun überarbeitet. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.

Twitter-User “EdwardPun1” hat das Aussehen von Sonic nur an wenigen Stellen überarbeitet, aber dadurch sieht er dem Vorbild aus den Games wesentlich ähnlicher.

Unter anderem hat er die Augen des Highspeed-Igels vergrößert und die Proportionen abgeändert. Dadurch wirkt das Aussehen von Sonic wesentlich stimmiger. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier ein Vergleichsbild, das auf der linken Seite zeigt, wie Sonic im Film aussieht und auf der rechten Seite sehen wir die Fan-Version:

Left is original screenshot. Right is my rework to make #Sonic more stylized. pic.twitter.com/IhXeAZYlQI

Was denkt ihr? Besser, oder? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit. Hier ein paar Meinungen zum angepassten Design von anderen Fans:

This really helped me pinpoint my issue with the original body shape.

Neck down, he looks like a kid in footie pajamas, and not even a quality kigurumi or anything, just generic licensed off-the-rack-at-Target pjs.

— monika (@alternatehamlet) 30. April 2019