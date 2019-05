“Sonic the Hedgehog”: Jemand hat den Cartoon-Sonic in den Trailer gepackt und das ist großartig

in

Der Animator Artur Baranov hat Sonic im Trailer zum kommenden Film “Sonic the Hedgehog” ausgetauscht und das Ergebnis ist super.

Ihr habt ja mit Sicherheit bereits mitbekommen, dass der Film “Sonic the Hedgehog” verschoben wurde, da die Fans mit dem neuen Look von Sonic unzufrieden sind. Die meisten Fans wünschen sich einen Look, der mehr dem Original entspricht.

Der Animator Artur Baranov sieht das ähnlich und aus diesem Grund hat er Sonic im Trailer “einfach” mit dem Cartoon-Sonic ausgetauscht und die Mühe hat sich gelohnt.

Der Original-Look des blauen Highspeed-Igels passt einfach viel besser in den Film. Aber überzeugt euch am besten selbst:

Nach der Verschiebung soll der Film nun am 14. Februar 2020 in die Kinos kommen.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Film geben, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Durch diesen Trailer steigt die Vorfreude auf den kommenden Film und wir freuen uns schon auf das den neuen Look von Sonic.

Quelle: kotaku.com