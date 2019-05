Star Wars Jedi: Fallen Order – Erste Spielszenen gibt es im Juni zu sehen

Im April wurde der erste Trailer zum kommenden Actionspiel Star Wars Jedi: Fallen Order veröffentlicht. Spielszenen bekamen wir bisher aber noch nicht zu sehen. Das ändert sich jedoch bald.

Und zwar verkündete Respawn, das verantwortliche Entwicklerstudio, dass wir im Rahmen des Events EA Play und der E3 2019 die ersten Spielszenen zu sehen bekommen – also im Juni.

Hier der entsprechende Tweet:

Mark your calendars, your first look at #StarWarsJediFallenOrder gameplay will be next month at EA Play and E3! More details to come. #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/NZhVEpJG7m