“Stephen Kings Es – Kapitel 2”: Im ersten Teaser-Trailer erwartet euch der pure Horror

Warner Bros. Pictures hat kürzlich den ersten Teaser-Trailer zu “Stephen Kings Es – Kapitel 2” veröffentlicht und dieser hat es in sich – Horrorfans dürfen sich freuen!

Die Neuverfilmung von Stephen Kings IT aus dem Jahr 2017 (ist das schon wieder so lange her?!) war ein großer Erfolg und im nächsten Teil, der nicht mehr lange auf sich warten lässt, setzt der Losers’ Club den Kampf gegen den Horrorclown Pennnywise fort.

Der erste Trailer gibt schon mal einen guten Eindruck davon, was uns im Film erwartet: Horror pur.

Zu Beginn des Trailers sehen wir Beverly Marsh (Jessica Chastains), die in ihr Elternhaus in Derry zurückkehrt, wo sie eine seltsame Frau mit einer Verbindung zu Pennywise trifft.

Wir bekommen die komplette Szene zu sehen, was ich sehr cool finde. Die beiden unterhalten sich zu Beginn nur, aber schnell wird klar, dass da etwas nicht stimmt. Das ganze ist wirklich sehr unheimlich und intensiv inszeniert, aber seht am besten selbst:

Worum geht es in “Stephen Kings Es – Kapitel 2”?

Seit den Ereignissen des ersten Films, der im Sommer des Jahres 1989 spielt, sind 27 Jahre vergangen und der Losers’ Club kehrt wie versprochen nach Derry zurück, um dem Schrecken ein für alle mal ein Ende zu bereiten. Doch die finstere Macht in Gestalt des Clowns Pennywise (Bill Skarsgard) wartet bereits auf sie und ist stärker und grausamer als je zuvor.

Am 5. September läuft der Film im Kino an.

Das denken wir:

Das wird verdammt unheimlich. Wer auf Horror steht, der sollte sich den Film schon mal vormerken.